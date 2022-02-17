Рэперам предложили представлять Украину на «Евровидении» вместо Алины Паш

Рэп-группе Kalush Orchestra, занявшей второе место на украинском национальном отборе на конкурс «Евровидение – 2022», предложили представлять страну на международном музыкальном соревновании.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.

Поедут ли музыканты из Kalush Orchestra на конкурс в итальянский Турин, пока неизвестно.

Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года, представитель России, который поедет на «Евровидение», пока неизвестен.

Ранее стало известно, что украинская певица Алина Паш отказалась от участия в конкурсе. Паш, отобранная на международный песенный конкурс, оказалась в центре скандала после того, как выяснилось, что она побывала в Крыму после его присоединения к России. Она была внесена в «Миротворец» — базу людей, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины.

Известно, что Паш посещала Крым в 2015 году, прибыв туда российскими авиалиниями, что запрещено украинским законом. Певицу обвинили в том, что она предоставила фальшивую справку о пересечении границы с украинской стороны. Сама Паш возложила вину за это на своего директора.