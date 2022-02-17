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Семья Боба Сагета судится с шерифом из-за утечки фото с места смерти комика

Посмертные фото внезапно скончавшегося комика Боба Сагета «слили» прессе

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bobsaget/Instagram

Вдова внезапно скончавшегося комика Боба Сагета Келли Риццо и трое его дочерей подали в суд на шерифа округа Ориндж (Флорида, США) из-за того, что посмертные фото и видео артиста были «слиты» прессе.

Кроме того, родные недовольны тем, что в СМИ попали результаты вскрытия. Семья напомнила, что эта информация является конфиденциальной, пишет Deadline.

Судья Винсент Чиу уже выписал временный запрет на распространение записей. «Результаты расследования должны быть известны публике, но эти конкретные материалы должны из уважения к мистеру Сагету и его семье оставаться в тайне. Это очень просто и с человеческой точки зрения, и с точки зрения закона. Права семьи Сагета на частную жизнь перевешивают интерес публики к этой чувствительной информации», — заявил адвокат вдовы.

65-летнего Сагета нашли мертвым в постели в номере отеля в Орландо 9 января.

Смерть наступила в результате случайной травмы головы, полученной в отеле — он ударился затылком о неустановленный предмет. Как уточняют патологоанатомы, прямой связи между смертью и найденным у артиста посмертно коронавирусом нет.

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