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Лингвист рассказала, почему ростовский журнал о поэзии не должен был использовать матерную цитату Тургенева

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РИА «Новости»

Управление Роскомнадзора по Ростовской области подало в суд на журнал о поэзии Prosodia за употребление цитаты писателя Ивана Тургенева. В ней классик русской литературы использовал слово, синонимичное слову «ублюдок» в значении «внебрачный ребенок». В беседе с «Газетой.Ru» доцент Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Татьяна Базжина пояснила, что упомянутое слово напрямую попадает под действие Федерального закона, поэтому действия Роскомнадзора оправданны.

«Это производное от тех слов, которые произносить нельзя. В чистом виде. Надо было цензурировать: либо звездить, либо просто троеточие ставить. Даже несмотря на то, что это классик, на газетных и журнальных полосах это не употребляется. Действия Роскомнадзора абсолютно адекватны и уместны. Закон нельзя нарушать. Надо понимать, какие слова ты используешь, даже несмотря на то, что это слова классика. Классику можно, вам нет. На классика закон не распространялся, а на вас распространяется. В словнике обсценной лексики всего четыре слова: мужской половой орган, женский половой орган, женщина или девушка сниженного социального поведения и глагол соития. И производные от этих слов. Я знаю еще набор слов, которые считаются обсценными. Но их можно употреблять в соответствии с законом, они не перечислены в законе», — рассказала она.

Ранее главный редактор Prosodia Владимир Козлов рассказал, что слово, послужившее поводом для привлечения СМИ к ответственности, редакция матерным не считает. Оно было употреблено на страницах журнала в рамках цитирования письма Тургенева Александру Герцену, в котором говорится о выходе поэтического сборника поэта XIX века Степана Шевырева.

Козлов добавил, что теперь редакции могут присудить «непосильные штрафы».

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