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Певица Наргиз вышла замуж за возлюбленного, который ее младше на 12 лет

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Global Look Press

51-летняя певица Наргиз появилась на красной дорожке московского киноцентра «Октябрь» на премьере фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Издание kp. ru на мероприятии расспросило артистку о личной жизни. Певица призналась, что сыграла свадьбу с возлюбленным, который младшее ее на 12 лет.

Наргиз Закирова не уточнила оформлен ли брак на бумаге.

«У нас была свадьба во Франции на Желтой мельнице у Славы Полунина», — заявила изданию артистка. Ее избранником стал 39-летний техник Антон Ловягин.

Пара познакомилась восемь лет назад. Молодой мужчина пришел устраиваться на работу в музыкальный коллектив.

До этого брака Наргиз Закирова была замужем трижды, в каждом браке у нее родилось по ребенку. Также у артистки есть внук. О разводе с третьим мужем, американским вокалистом Филиппом Бальзано стало известно в 2016 году.

Ранее певица Наргиз Закирова сменила имидж — певица отрастила короткую стрижку вместо бритой головы.

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