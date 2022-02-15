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Пятый из семи участников BTS заболел коронавирусом

Тэхен из корейской группы BTS лечится от COVID-19 дома

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The Chosunilbo JNS/Getty Images

Южнокорейский поп-исполнитель Ким Тэхен, один из семи участников вокально-танцевальной группы BTS, заразился коронавирусом.

Как сообщает Pinkvilla со ссылкой на представителей агентства BigHit, исполнитель жаловался на боль в горле, сделанный 15 февраля тест Тэхена оказался положительным. «Он дважды был вакцинирован от COVID-19, у него нет никаких экстраординарных симптомов, кроме небольшой температуры и больного горла. Сейчас он лечится дома и ждет указаний от медиков», — рассказали в агентстве.

Остальные члены BTS тоже сдали тесты, оказавшиеся отрицательными. В последний раз, когда они контактировали с Тэхеном, все соблюдали санитарную дистанцию и носили маски, таким образом, заражения удалось избежать.

Таким образом, 26-летний Тэхен стал пятым членом BTS, за последние недели заболевшим коронавирусом. В конце января 2022 года операцию на фоне коронавируса перенес его коллега по коллективу Чимин.

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