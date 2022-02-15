Актера Юхтина госпитализировали во второй раз за месяц

Актер Геннадий Юхтин госпитализирован через несколько дней после выписки, сообщает ТАСС.

В конце января 89-летний Юхтин почувствовал себя плохо, уже в феврале он обратился за медицинской помощью. У него диагностировали коронавирус и госпитализировали. У актера диагностировали вирусную пневмонию, ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным. Врачи оценивали состояние актера как тяжелое.

Почувствовав себя лучше, актер уехал домой — о его выписке стало известно 14 февраля.

Геннадий Юхтин известен зрителям по фильмам «Весна на Заречной улице», «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Также он снялся в «Сибириаде» и «Неуловимых мстителях». В 1994 году Юхтин получил звание народного артиста России.

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