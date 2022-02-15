Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Павел Воля стал писателем 12:23
Захарова заявила о провале западной пропаганды войны 12:21
Назван самый привлекательный персонаж игр у россиян 12:21
Неопытные инвесторы сохранили доступ к сложным продуктам 12:18
Криминальный авторитет «Сухой» застрелен на Украине... 12:14
Американские ученые раскрыли тайну появления воды на Земле 12:14
Обвиняющая принца Эндрю в изнасиловании женщина потеряла фотографию с ним 12:13
В ВОЗ озвучат итоги исследования о происхождении COVID-19 в ближайшие... 12:12
Суд начал рассмотрение дела Навального о мошенничестве и неуважении к суду 12:09
Дана Борисова пожаловалась на психическое заболевание 12:06

Канье Уэст показал пикап с розами для Ким Кардашьян на 14 февраля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
officialmetronome/Instagram

Рэпер Канье Уэст подарил Ким Кардашьян розы в кузове пикапа на День святого Валентина. Об этом музыкант сообщил в Instagram.

«Мы публичные фигуры, поэтому для общественности и прессы я иногда выгляжу как безумный. Но быть влюбленным — значит быть без ума от чего-то, и я без ума от своей семьи в счастливый День святого Валентина», — написал Уэст в stories.

Впоследствии Уэст удалил соответствующую публикацию из своего блога.

В феврале 2021 Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. В ноябре в сети появились слухи о том, что предпринимательница встречается с Питом Дэвидсоном. Их заметили держащимися за руки, юморист стал часто появляться в окружении Кардашьян. Несмотря на бракоразводный процесс, Уэст не раз утверждал, что хочет вернуть бывшую жену.

Помимо этого, он совершал неоднократные публичные выпады в сторону нового возлюбленного телезвезды. Канье пообещал «надрать задницу» комику в треке «My Life Was Never Easy» и даже распустил слух о том, что Дэвидсон болен СПИДом.

Ранее Канье Уэст объявил войну Питу Дэвидсону.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть