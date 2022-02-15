Канье Уэст показал пикап с розами для Ким Кардашьян на 14 февраля

Рэпер Канье Уэст подарил Ким Кардашьян розы в кузове пикапа на День святого Валентина. Об этом музыкант сообщил в Instagram.

«Мы публичные фигуры, поэтому для общественности и прессы я иногда выгляжу как безумный. Но быть влюбленным — значит быть без ума от чего-то, и я без ума от своей семьи в счастливый День святого Валентина», — написал Уэст в stories.

Впоследствии Уэст удалил соответствующую публикацию из своего блога.

В феврале 2021 Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. В ноябре в сети появились слухи о том, что предпринимательница встречается с Питом Дэвидсоном. Их заметили держащимися за руки, юморист стал часто появляться в окружении Кардашьян. Несмотря на бракоразводный процесс, Уэст не раз утверждал, что хочет вернуть бывшую жену.

Помимо этого, он совершал неоднократные публичные выпады в сторону нового возлюбленного телезвезды. Канье пообещал «надрать задницу» комику в треке «My Life Was Never Easy» и даже распустил слух о том, что Дэвидсон болен СПИДом.

Ранее Канье Уэст объявил войну Питу Дэвидсону.