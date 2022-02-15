Украину могут отстранить от «Евровидения»

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий (НОТУ) не исключил, что после скандала с представляющей Украину на «Евровидении-2022» участницей страну могут отстранить от участия в этом песенном конкурсе. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Первый».

«Если Европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться», – сказал Чернотицкий.

Накануне стало известно, что украинский телеканал «Суспильне» направил в Государственную пограничную службу Украины запрос о том, пересекала ли границу с Крымом команда певицы Алины Паш, которая 12 февраля победила в украинском отборе на «Евровидение-2022».

Ранее канал уже получил от пограничников отказ в предоставлении информации о пересечении границы артисткой — эти данные являются конфиденциальными. Команда предоставляла справку, якобы полученную исполнительницей, что явилось основанием для продолжения участия Алины Паш в национальном отборе. Справка может оказаться поддельной.

Паш была ранее внесена в базу скандального украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

Финал музыкального конкурса пройдет 14 мая 2022 года на одной из крупнейших арен Италии — «Пала Альпитур» в Турине.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает.