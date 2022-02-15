Близкие Евгении Брик простятся с ней в Лос-Анджелесе, где ее кремируют

Прощание со скончавшейся в 40 лет актрисой Евгенией Брик пройдет в очень узком кругу в Лос-Анджелесе. Об этом пишет издание Starhit.

Там же пройдет кремация, но похоронят артистку в Москве.

Об организации церемонии прощания в России пока нет никаких данных. Супруг Брик режиссер Валерий Тодоровский сейчас находится в США.

О смерти актрисы Евгении Брик стало известно 11 февраля. Свое онкологическое заболевание она скрывала от посторонних.

Актриса Юлия Ауг рассказала, что об онкологическом заболевании знали только близкие люди. «Для многих ее смерть стала шоком... Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие», — добавила коллега.

Евгения Брик окончила Российскую Академию Театральных Искусств в 2004 году (мастерская Александра Збруева). Ее дебютным фильмом стала «Подмосковная элегия», также снималась в фильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Елки 1914». Всего она приняла участие в 46 проектах.