Канье Уэст приехал на украинском грузовике в «Макдональдс»

McDonalds выпустил новую рекламу, в котором знаменитый американский музыкант Канье Уэст выходит из грузовика-внедорожника Sherp, чтобы сделать заказ в сети быстрого питания.

В ролике высмеивается ситуация, которая происходит у многих людей, которые делают свой заказ в McDonalds и долго не могут выбрать, что хотят. Разные люди, среди которых Канье Уэст говорят одну и ту же фразу: «могу ли я взять хмм...».

Как пишет Fox News, Sherp, из которого выходит рэпер, изготавливается на Украине. Отмечается, что внедорожник принадлежит музыканту.

Ранее сообщалось, что актриса Джулия Фокс разорвала отношения с Канье Уэстом вскоре после того, как тот опубликовал целую серию постов о том, как хочет быть рядом с Кардашьян, а также постов с критикой нового бойфренда Ким — комика Пита Дэвидсона. После Канье стер публикации о телеведущем и написал несколько сообщений о Супербоуле.