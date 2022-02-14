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Вышел новый трейлер третьего «Мира Юрского периода»

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prattprattpratt/Instagram

Студия Universal Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство».

Сюжет фильма разворачивается через четыре года после событий второй части. По сюжету, после уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и стали полноправными обитателями планеты.

Люди пытаются поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле, но их ждет новое испытание и новые динозавры.

Главные роли в картине сыграли Крис Пратт, Мамуду Ати, Лора Дерн, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм и другие актеры. К актерскому составу присоединилась актриса ДеВанда Уайз — она сыграет одну из главных героинь.

Режиссером фильма выступил Колин Треворроу.

Первая часть «Мира Юрского периода» вышла в 2015 году, вторая — в 2018 году. Российская премьера запланирована на 9 июня.

Ранее сообщалось, что вышел первый тизер сериала по книге «Властелин колец».

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