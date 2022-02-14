Киркоров в шутку пригрозил Тодоренко ударом «по башке» из-за Ани Лорак

Певец Филипп Киркоров вступил в шуточную перепалку с телеведущей и коллегой по жюри шоу «Маска» Региной Тодоренко. Это случилось после выступления участника в костюме осьминога, когда Тодоренко, пытаясь угадать личность конкурсанта, предположила, что под маской скрывается певица Ани Лорак.

«Я смотрю пристально на ноги. Эта артистка стоит в очень специфической позиции, немножечко «иксом», и так очень часто стоит Ани Лорак», — заявила Тодоренко.

Киркоров же выступил в защиту Лорак, заявив, что у нее идеальная фигура. Он также в шутку пригрозил дать «по башке» Тодоренко за такие слова.

«Ты обалдела? Я тебе сейчас дам! Какие еще «иксом»? Я тебе сейчас по башке дам! У Ани идеальные ноги! У нее вообще идеальная фигура», — подчеркнул певец.

В рамках музыкального шоу «Маска» все конкурсанты выступают инкогнито в костюмах различных персонажей, включая Мухомора, Джокера и других. Личность участников до последнего момента остается неизвестной как для жюри, так и для зрителей.

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