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112: арестованный актер Николаев госпитализирован в психиатрическую клинику

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Global Look Press

Актер Валерий Николаев госпитализирован в психиатрическую клинику после заявлений о том, что сокамерник якобы облил его кипятком, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что врачи диагностировали у Николаева биполярное расстройство. По словам очевидцев, мужчина начал вести себя неадекватно, находясь в спецприемнике. Артист пожаловался на то, что сокамерник облил его кипятком, однако медики повреждений на теле актера не обнаружили.

Николаев арестован из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения.

В 2016 году Николаев, осужденный за наезд на полицейского, выплатил штраф в размере 150 тыс. руб., назначенный судом. По версии следствия, 25 февраля 2016 года Николаев, находясь за рулем Subaru, отказался предъявить документы по требованию сотрудников полиции и, желая скрыться, совершил наезд на инспектора ДПС ГИБДД, причинив ему телесные повреждения.

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