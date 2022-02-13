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Победительница отбора на «Евровидения» от Украины оказалась в списке «Миротворца»

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Украинская певица Алина Паш, которая победила в отборочном этапе для участия в «Евровидении» от Украины, оказалась в списке сайте «Миротворец», сообщается на сайте конкурса.

В субботу, 12 февраля, зрители и жюри общим голосованием присудили Алине Ивановне Паш (так она указана на «Миротворце») первое место за исполнение песни «Тіні забутих предків» («Тени забытых предков»).

На «Миротворце» Паш оказалась за «сознательное нарушение государственной границы Украины» — певица пересекла границу Крыма, который Украина считает «временно оккупированной территорией».

В жюри выступление участников оценивали победительница «Евровидения-2016» певица Джамала, участница «Евровидения-2006» певица Тина Кароль и режиссер Ярослав Лодыгин.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее президента Хорватии Зорана Милановича внесли в базу «Миротворца» за «антиукраинскую пропаганду».

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