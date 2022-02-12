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Warner Bros. показала тизер супергеройских фильмов DC 2022 года

Warner Bros показала тизер фильмов про героев DC, которые выйдут в 2022 году. Ролик опубликован на YouTube-канале DC.

В тизере можно увидеть кадры из «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном и Пирсом Броснаном, а также «Аквамена 2» с Джейсоном Момоа и «Флэша», которого сыграл Эзра Миллер.

«Бэтмен» выйдет в российский прокат 2 марта, «Черный Адам» – 29 июля, «Флэш» – 3 ноября, «Аквамен 2» — 16 декабря.

Ранее сообщалось, что Warner Bros. Pictures обнародовал новый трейлер «Бэтмена» с участием Роберта Паттинсона. Ролик размещен на официальном YouTube-канале студии.

В новом трейлере особое внимание уделено Селине Кайл — Женщине-кошке и ее отношениям с Бэтменом.

Главную роль в фильме режиссера Мэтта Ривза сыграл голливудский актер Роберт Паттинсон, наиболее известный по ролям в «Гарри Поттере» и «Сумерках». В картине также приняли участие Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.

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