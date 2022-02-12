У «Бегущего по лезвию» появится продолжение

Киностудия Amazon Studios, которая является подразделением компании Amazon, работает над созданием сериала в рамках франшизы «Бегущий по лезвию», пишет The Hollywood Reporter.

Как сообщает издание, проект носит название «Бегущий по лезвию 2099» (Blade Runner 2099). Шоу будет продолжением фильмов «Бегущий по лезвию» (Blade Runner, 1982) и «Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049, 2017).

Детали сюжета «Бегущего по лезвию 2099» пока неизвестны.

Исполнительным продюсером сериала станет Ридли Скотт — режиссер первой части франшизы.

На этой неделе стало известно, что режиссер и создатель спецэффектов Дуглас Трамбалл скончался на 80-м году жизни после долгой борьбы с раком. Он был трижды номинирован на премию Американской киноакадемии «Оскар» — за создание спецэффектов к таким фильмам, как «Близкие контакты третьей степени», «Звездный путь», и «Бегущий по лезвию».