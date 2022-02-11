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Песня Егора Крида и МакSим рекордно быстро возглавила топ Apple Music

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Совместная песня Егора Крида и певицы МакSим «Отпускаю» возглавила чарты Apple Music меньше чем за сутки после премьеры, передает РИА «Новости» со ссылкой на артистов.

Это рекорд в России по скорости попадания на первую строчку.

Известно, что 38-летняя МакSим сейчас продолжает реабилитацию после тяжело перенесенной пневмонии. Легкие певицы до сих пор не восстановились, хотя после выписки прошло полгода. Преподаватель по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова в беседе с kp.ru предположила, что для перепевки старого хита МакSим не записывала вокал заново. «Слышно, что МакSим не перепевала заново, просто звукорежиссер взял ее вокал с оригинальной версии ее песни и вставил эту вокальную дорожку в песню к Криду. Но к ней вопросов нет — спето нежно и красиво», — говорит педагог.

Ранее МакSим рассказала об опыте абьюзивных отношений.

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