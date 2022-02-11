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На концерте звезды One Direction пострадали люди

Из-за давки на шоу Луиса Томлинсона несколько человек получили травмы

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Global Look Press

На концерте участника группы One Direction Луи Томлинсона случилась давка, сообщает The Sun.

10 февраля Томлинсон выступал в Вашингтоне. Официальные представители площадки The Anthem, где проходило аншлаговое шоу, утверждают, что никто не пострадал.

Однако очевидцы рассказывают, что это не совсем так. По словам одной из зрительниц, трое человек получили травмы, их вывела охрана. Многих, по ее словам, тошнило, и представители площадки раздавали воду.

На давку обратил внимание и сам артист. «Отойдите немного назад. Давайте, немного командной работы», — говорит Томлинсон на одной из сделанных на концерте видеозаписей. Чтобы организовать толпу, звезде пришлось дважды прерывать концерт на несколько минут.

Ранее патологоанатомы назвали причины гибели всех десяти жертв смертельной давки на фестивале AstroWorld в Хьюстоне. По словам специалистов, все они умерли от компрессионной асфиксии — удушения от сдавления грудной клетки и живота. У одной из десяти жертв смерть наступила на фоне наркотической и алкогольной интоксикации. Погибшим было от 9 до 27 лет.

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