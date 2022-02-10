Maruv объяснила, почему украинские артисты работают в России

Певица Maruv (настоящее имя Анна Корсун) в Instagram объяснила, почему украинские артисты стремятся на заработки в России.

Она указала на то, что на Украине нет ни лейблов, ни филиалов самых крупных стриминговых сервисов. Кроме того, по наблюдениям звезды, в стране неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией, а сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита. «Все артисты хотят быть услышанными и увиденными, получать достойный доход с плодов своей интеллектуальной собственности. А для этого нужна хорошо работающая структура, которая у нас, к сожалению, не развита на должном уровне», — констатирует певица.

Кроме того, по мнению Корсун, на Украине в шоу-бизнесе царит кумовство. «Шоу-бизнес — это все-таки, в первую очередь, бизнес. А не кум, брат, подруга, сват, а потом [раз] и откат», — написала она, не стесняясь в выражениях.

Ранее сообщалось, что Maruv решила сделать перерыв в музыкальной карьере.