Джесси Бакли пытается пережить смерть мужа в трейлере фильма «Men»

Опубликован трейлер драматического триллера Алекса Гарленда «Men».

По сюжету картины, молодая вдова (Джесси Бакли) в одиночку отправляется в отпуск в английскую глушь, чтобы пережить смерть мужа. Трейлер позволяет предположить, что в поездке ее начинают преследовать видения.

Кроме Бакли, в картине снялся Рори Киннир.

Съемки фильма проходили в Великобритании с 19 марта по 19 мая 2021 года.

В 2020 году Гарлэнд выпустил восьмисерийный проект «Разрабы» на канале FX, среди самых известных его работ — фильмы «Аннигиляция» и «Из машины».

Джесси Бакли снялась в фильмах «Думаю, как все закончить», «Джуди», сериалах «Война и мир» и «Фарго». 8 февраля стало известно, что Бакли получила номинацию на премию Американской киноакадемии «Оскар» за роль в картине Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь», снятой по роману Элены Ферранте. В этой картине она сыграла главную героиню в молодости.