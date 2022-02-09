Тина Канделаки рассказала, чем займется на посту и. о. директора ТНТ

Телеведущая Тина Канделаки в беседе с ТАСС прокомментировала свое назначение на пост исполняющего обязанности директора телеканала ТНТ.

Она планирует максимально привлекать зрительское внимание. «Приложу максимум усилий, чтобы при слове ТНТ вы не могли оторваться от любого экрана из любой среды, зовущей в увлекательный мир развлечений», — сказала Канделаки.

9 февраля стало известно, что на этом посту Канделаки заменит Романа Петренко, принявшего решение покинуть пост директора ТНТ. Он продолжит работать в холдинге в качестве советника генерального директора. «Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-медиа» и управляющий директор «Газпром-медиа — Развлекательное телевидение», — говорилось в сообщении холдинга «Газпром-медиа».

До этого РБК со ссылкой на источник сообщал, что Роман Петренко остался недоволен фактическим сокращением своих полномочий. Кроме того, ему поступило предложение присоединиться к команде новой компании Originals Production, которую в январе 2022 года создали Национальная медиа группа и основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян.