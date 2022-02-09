Режиссер «Полного затмения» и «Карточного домика» снимет байопик о Кафке

Польская режиссер Агнешка Холланд снимет байопик о чешском писателе Франце Кафке, сообщает The Hollywood Reporter.

В работе к ней присоединится команда ее последнего байопика «Шарлатан» (2020), рассказывающего о чешском целителе Яне Миколашеке. «Этот фильм — ослепительная калейдоскопическая мозаика, рассказывающая о жизни и воображении знаменитого писателя в серии виньеток, охватывающих жизнь Кафки с момента его рождения в довоенной Праге до его трагической смерти в Берлине в 1924 году», — рассказывают о картине «Кафка» продюсеры.

«Шарлатан» был официальным кандидатом от Чехии на «Оскар» в 2021 году — он вошел в шорт-лист премии в номинации «Лучший иностранный фильм».

Съемки «Кафки» начнутся в 2023 году.

Агнешка Холланд также сняла байопик о поэтах Поле Верлене и Артюре Рембо «Полное затмение», фильм о последних днях композитора Людвига ван Бетховена «Переписывая Бетховена», несколько эпизодов сериала «Карточный домик» и др.

Франц Кафка (1883-1924) — автор книг «Превращение», «Процесс» и «Замок». При жизни он опубликовал только несколько небольших рассказов.

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