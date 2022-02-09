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ТАСС: против Моргенштерна возбудили дело из-за татуировки

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Рэпер Алишер Моргенштерн стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков в нескольких видеоклипах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, полиция Набережных Челнов по результатам проверки приняли решение о возбуждении производства по статье об административном правонарушении, — специалисты в Набережных Челнах сделали вывод, что татуировка на груди музыканта пропагандирует употребление запрещенных веществ. В административном деле речь идет о клипах на песни «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner».

«Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы... по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю», — уточнил источник, добавив, что вину Моргенштерн не признал.

Адвокат артиста Сергей Жорин назвал постановление «абсурдом» и заявил, что оно обязательно будет обжаловано.

«Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков», — сказал Жорин.

Сейчас Моргенштерн живет в Дубае. Из России рэпер уехал в ноябре прошлого года, когда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в интернете. В декабре он выпустил трек «Домой», в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину.

В январе скандальный музыкант на бизнес-джете слетал в Молдавию — в баню к своему другу.

Ранее Моргенштерн опроверг заявления о своей эмиграции.

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