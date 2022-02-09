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Роберт Паттинсон рассказал о своем состоянии на съемках «Бэтмена»

Роберт Паттинсон признался, что чувствовал себя одиноким на съемках «Бэтмена»

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Warner Bros. Pictures/YouTube

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон признался, что на съемках фильма Мэтта Ривза «Бэтмен», где он играет главную роль, «едва понимал, что происходит» и чувствовал себя одиноким, сообщает Daily Mail.

По словам актера, Ривз изо всех сил старался превратить героя комиксов в образ детективной истории нуара 70-х. Паттинсон заявил, что ему пришлось приложить много усилий и что эта роль стала самой трудной для него. Так, он рассказал, что съемки чаще всего проходили ночью и из-за того, что ему не разрешали покидать студию в костюме, он «почти не знал, что вообще происходит снаружи».

Съемки фильма неоднократно приостанавливали из-за пандемии коронавируса и Паттинсон подчеркнул, что, несмотря ни на что, был рад вернуться к роли Брюса Уэйна.

Новый «Бэтмен» является последней перезагрузкой любимого персонажа DC Comics. Фильм покажет защитника Готэма в начале его геройской карьеры. По сюжету ему придется столкнуться с рядом злодеев, среди которых Загадочник (Пол Дано) и Пингвин (Колин Фаррелл), а женщиной-кошкой станет Зои Кравиц.

Мировая премьера «Бэтмена» состоится 4 марта.

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