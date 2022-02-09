Умер Дуглас Трамбалл, автор спецэффектов к «Космической одиссее 2001 года»

Режиссер и продюсер Дуглас Трамбалл, создатель визуальных эффектов в фильмах «2001 год: Космическая одиссея», «Бегущий по лезвию» и «Близкие контакты третьей степени», умер в возрасте 79 лет. Об этом в Facebook написала его дочь Эми.

Трамбалл скончался в понедельник, 7 февраля, от осложнений мезотелиомы.

«Мой отец, Дуглас Трамбалл, прошлой ночью умер после серьезной двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом. Он был абсолютным гением и волшебником, и его вклад в индустрию кино и спецэффектов будет жить десятилетиями и даже дольше», — написала Эми.

По ее словам, за день до смерти она вместе с сестрой навестили отца и сказали, что любят его.

Дуглас Трамбалл трижды был номинирован на премию «Оскар», а в 1996 году получил президентскую премию Американского общества кинематографистов.

Трамбалл также создал симулятор Universal Studios «Назад в будущее: Путешествие» и помог вывести Imax на рынок развлечений. В 1994 году его компания Ridefilm Corporation объединилась с IMAX. Он занимал пост вице-председателя IMAX в течение трех лет.