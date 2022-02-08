Моргенштерн опроверг заявления о своей эмиграции

Рэпер Моргенштерн опроверг в сториз в своем Instagram заявления о своей эмиграции из России.

«Россия от меня так легко не отделается», — написал музыкант.

О решении рэпера окончательно покинуть Россию заявил News.ru его брат, Макс Штерн.

«Да, брат переехал. Решение окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит. Обсуждать более подробно [причины переезда] я полномочий не имею», — заявил он, добавляя, что музыкант якобы распродал почти все имущество и бизнес в России и приобрел дом на берегу Персидского залива.

Друг Моргенштерна, блогер и психолог Илья Саглиани при этом отмечал, что рэпер «любит Россию и хотел бы жить здесь», но «получилось, как получилось».

Сейчас Моргенштерн живет в Дубае. Из России рэпер уехал в ноябре прошлого года, когда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в интернете. В декабре он выпустил трек «Домой», в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину.

В январе скандальный музыкант на бизнес-джете слетал в Молдавию — в баню к своему другу.