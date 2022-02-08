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Поргина рассказала, как ей урезали зарплату в «Ленкоме» после смерти Караченцова

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Актриса Людмила Поргина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что после смерти Николая Караченцова ей снизили гонорар в «Ленкоме». По ее словам, директор театра Марк Варшавер объяснил это тем, что часть средств шла на лечение Караченцова, мужа Поргиной — и с его уходом из жизни потребность в них отпала.

«Нам театр платил зарплату, потому что мы боролись за жизнь Караченцова. Все поездки, лечение, дорогие лекарства, помогало государство и наше правительство. Как только умер Коля, мне позвонил Варшавер и сказал, что нам незачем больше иметь такие зарплаты, и мы вас переводим на 40 тыс. рублей в месяц. Все эти три года после смерти Коли я получала 40 тыс., которые получают многие актеры, практические не занятые в репертуаре, это как пособие», — заявила Поргина.

Она отметила, что не испытывает комплекса неполноценности из-за своего гонорара. Поргина уточнила, что очень рада вернуться на сцену любимого театра.

«Сейчас меня ввели в спектакли, не могу сказать, что это полноценные роли, это массовка, но я отрабатываю эти деньги. Другой момент — я вернулась на свою любимую сцену, где играл мой любимый муж и мои любимые друзья. Я не испытываю комплекса неполноценности. Конечно, мне бы хотелось играть какие-то роли, иметь монологи, тем более что у меня были достаточно большие роли, но особых претензий у меня сейчас нет», — призналась актриса.

Ранее Варшавер рассказал, что урезал гонорар Поргиной на 50%.

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