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Умер театральный режиссер Ханс Нойенфельс

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Global Look Press

Немецкий театральный и оперный режиссер Ханс Нойенфельс умер в возрасте 80 лет, сообщает Tagesspiegel.

Смерть наступила 6 февраля в Берлине.

Нойенфельса называли великим, но скандальным — он ставил классические оперы, вызывавшие активную дискуссию в обществе. Так, в 1981 году он поставил оперу Джузеппе Верди «Аида», в котором главная героиня стала уборщицей, моющей полы. Его оперу «Идоменей» в Берлине приостановили в 2006 году из-за сцены, в которой царь Идоменей кладет отрубленные головы Будды, Мухаммеда, Иисуса и Посейдона на четыре стула.

В 2010 году он поставил «Лоэнгрина» Рихарда Вагнера на Байройтском фестивале, где использовал лабораторию для опытов над животными в качестве сцены. Хор, массовка и несколько солистов выступили в крысиных костюмах. На премьере спектакль освистали, но позже он стал аншлаговым.

Нойенфельс работал в Театре Гейдельберга, Штутгартском государственном театре и Франкфуртском драматическом театре, а также был директором театра «Фольксбюнне» в Берлине в конце 1980-х годов. Снял фильмы о поэтах Генрихе фон Клейсте и Жане Жене.

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