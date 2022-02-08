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Медик получила психологическую травму на съемках фильма «Раст»

Врач судится со съемочной группой фильма «Раст» из-за потери трудоспособности

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@halynahutchins/Instagram

Главный медик съемочной площадки фильма «Раст» судится с членами съемочной группы из-за потери работоспособности, передает TMZ.

Шерлин Шефер подала в суд на оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид, реквизитора Сару Закри и ассистента режиссера Дейва Холлса, а также продюсерскую компанию Алека Болдуина.

По ее словам, небрежность ответчиков, из-за которой Болдуин на площадке случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, нанесла ей серьезную психологическую травму.

Шефер утверждает, что именно она оказала первую помощь Галине после ранения, зажимала ей раны, давала кислород и проверяла ее состояние до прибытия медицинского вертолета.

Шок и стресс, говорит Шефер, лишили ее трудоспособности, она не может ни быть врачом, ни выполнять какую бы то ни было другую работу.

Какую именно компенсацию требует женщина, неизвестно.

Ранее Алек Болдуин отдал свой телефон властям в рамках расследования по этому делу.

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