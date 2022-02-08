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Установлен подозреваемый в порче картины ученицы Малевича в Екатеринбурге

Картину ученицы Малевича Лепорской в Екатеринбурге испортил сотрудник охранной организации

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The Art Newspaper Russia

Картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской испортил сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность «Ельцин центра» в Екатеринбурге, где было размещено полотно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

Злоумышленник пририсовал ручкой глаза фигурам на картине «Три фигуры» Лепорской. Полотно не было покрыто лаком, и чернила попали в слой краски. В Третьяковской галерее, откуда привезли картину, реставрацию оценили в 250 тыс. рублей.

14 января стало известно, что Министерство культуры России направило обращение в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту повреждения полотна ученицы Малевича.

3 февраля полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ — «Вандализм».

Работа Лепорской экспонировалась на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», которая открылась 5 ноября минувшего года и продлится до 20 февраля.

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