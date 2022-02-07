Ведущая прогноза погоды вышла в эфир с младенцем из-за коронавируса

Ведущая прогноза погоды Ребекка Шульд из Милуоки была вынуждена выйти в эфир канала CBS 58 с трехмесячной дочерью Фионой, передает Daily Mail.

42-летняя метеоролог из Милуоки работает из дома из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Маленькая Фиона проснулась за несколько минут до прямого эфира, и ее пришлось взять на руки. «Она подготовилась — завернулась в одно из толстых одеял, ведь сегодня будет холодно», — не растерялась мать.

Выспавшаяся девочка спокойно провела на руках весь эфир. Шульд объяснила, что взять Фиону с собой в кадр ей посоветовала продюсер. «Я встала напротив зеленой стены с ребенком на руках и продюсер спросила — о, малышка будет с тобой?» — вспоминает ведущая.

Ранее ведущая «Матч-ТВ» Серегина объяснила унизительные «девизы женщин» в своем Instagram.