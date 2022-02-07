МакSим рассказала об опыте абьюзивных отношений

Певица МакSим (Марина Максимова) поделилась в Instagram своим опытом отношений с абьюзером. По словам Максимовой, возлюбленного не устраивал даже цвет ее маникюра.

«Причина моих порой неестественных фотографий — многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-Яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят», — посетовала МакSим.

Поклонники певицы поддержали ее в комментариях и осыпали комплиментами ее внешность и творческий талант. Многие отметили, что песни Максимовой многое значат для них. Подписчики подчеркнули, что певица заслуживает лучшего в отношениях.

«Правильно! Не нужны такие отношения, не заслуживаете»; «Твои песни стоят для нас очень много, ведь каждый раз ты спасала нас, герой»; «Вот и доказательство, что даже такую шикарную женщину можно заабьюзить»; «Никого не слушайте. Вы красотка с манящими глазами, и песни я слушаю сколько себя помню», — написали фанаты.

Ранее МакSим выиграла суд против отца своей дочери.