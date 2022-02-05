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В новом фильме Стивена Спилберга сыграет режиссер Дэвид Линч

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Режиссер Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга «Фабельманы». Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что режиссеры будет впервые сотрудничать на съемочной площадке. О том, какую роль исполнит Линч, пока не сообщается.

О сюжет «Фабельманы» еще ничего не известно. Премьера фильма запланирована на 23 ноября - это канун Дня благодарения. В фильме примут участие Мишель Уильямс, Пол Дано и Джадд Херш.

Ранее сообщалось, что Линч и рэпер Фаррелл Уильямс открыли ночной клуб на Ибице, он получил название El Silencio. Дизайн интерьера El Silencio — подобно работам Линча — выполнен в сюрреалистическом стиле и отсылает к морской тематике.

Так, в заведении установлен огромный плюшевый осьминог, чьи щупальца обвивают помещение, а с одной из стен на посетителей смотрит лицо человека с лампочками вместо зрачков. За дизайн клуба отвечала художница Миранда Макарофф.

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