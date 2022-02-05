Актер Бычков рассказал, что перед смертью Виктору Бутурлину было негде жить

Актер и лауреат государственной премии Виктор Бычков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что кинорежиссер Виктор Бутурлин последние годы испытывал финансовые трудности из-за неудачной покупки дома.

«Денег не было, потом у него проблемы были с квартирой, он вложился в новый дом, а там оказались аферисты, и вот последние несколько лет он бился за возвращение денег, негде жить было. В общем-то, все как у всех. Талантливый человек беззащитен, несчастен. Уходят, к сожалению, уходят», — сказал он.

По словам Бычкова, Бутурлин последнее время преподавал и «отдавал душу» своим ученикам.

«Режиссер, который попадал на Ленфильм и пропадал. Виктор Иванович был ленинградцем до мозга костей, добрым, отзывчивым, смешливым, талантливым. Последнее время он преподавал. Надеюсь, мы еще услышим имена его учеников. Потому что его кино как такового с 2018 года не было уже», — пояснил актер.

Бычков поблагодарил Бутурлина «за все, что он сделал» и заявил, что снятые режиссером фильмы останутся с людьми.

«Говорят, незаменимых людей нет, но это они там говорят, а на самом деле, он незаменимый. Его фильмы: и «Аплодисменты», и «Садовник», и «Экскурсант», в котором я играл первую главную роль, они все останутся с людьми. «Садовник» — это, я считаю, один из лучших фильмов, снятых в России в советские времена. Очень жалко, и хочется ему сказать спасибо за все, что он сделал, и, если какое-то недопонимание было, чтобы он простил. И пускай ему там будет хорошо», — заключил он.

Режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств России Виктор Бутурлин ушел из жизни 5 февраля в возрасте 75 лет. В России он известен, прежде всего, благодаря сериалам «Убойная сила» и «Улица разбитых фонарей».