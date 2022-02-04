Ушел из жизни автор «Человека с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов

В возрасте 76 лет скончался сценарист Эдуард Акопов, сообщили «Газете.Ru» его родственники. По словам близких Акопова, причиной смерти стал инфаркт, который он перенес на фоне заражения коронавирусной инфекцией.

Эдуард Акопов известен как сценарист многих популярных советских и российских фильмов. В их числе — «Солдат и слон», «Сдается квартира с ребенком», «Бабушкин внук», «Воскресный папа», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Парк советского периода».

Кроме того, он являлся первым президентом Гильдии сценаристов СССР.