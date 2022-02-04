Экс-избранница российского порноактера Willy Regal обвинила его в побоях

Бывшая девушка порноактера Willy Regal (настоящее имя Валентин Зубанов) обвинила мужчину в побоях, сообщает Life со ссылкой на заявление пострадавшей в полицию.

Инцидент, по ее словам, произошел в Санкт-Петербурге. Она утверждает, что Зубанов набросился на нее во время вечеринки, после чего она вынуждена была обратиться в больницу с травмами.

Экс-избранница звезды фильмов для взрослых утверждает, что похожее происходило и раньше.

Полиция проводит проверку по факту обращения.

Ранее сообщалось, что актер Павел Прилучный подал иск о возмещении морального вреда и имущественного ущерба против калининградского бизнесмена Владимира Семенова, который побил его в 2020 году. «Гражданский иск в суд заявлен адвокатом Прилучного к гражданину Семенову. Возмещение морального вреда и имущественного ущерба оценено в 4 млн 438 тыс. руб. Также к Семенову заявлен иск об имущественном ущербе от ООО «А1 Студио», который оценен в 1,1 млн руб.», — рассказали в суде.