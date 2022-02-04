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Сара Джессика Паркер объяснила, почему не хочет сниматься с Ким Кэтролл

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Актриса Сара Джессика Паркер после выхода финальной серии продолжения сериала «Секс в большом городе» — проекта «И просто так» — в беседе с Variety объяснила, почему не хотела бы, чтобы в сериал возвращалась актриса Ким Кэтролл.

Кэтролл играла одну из главных героинь, Саманту, в оригинальном сериале. «Мне не хотелось бы, чтобы она возвращалась к роли. Она слишком много публично высказалась. Я не старалась узнавать, что писала пресса, но люди мне передавали», — призналась она.

Ким Кэтролл действительно говорила, что никогда не вернется к роли Саманты, рассказывала о конфликтах с коллегами по съемочной площадке и в частности с Сарой Джессикой Паркер.

По сюжету «И просто так», Саманта переехала в Лондон после ссоры с Кэрри (Паркер), однако продолжает общаться с подругой.

Ранее звезды сериала «И просто так», продолжения «Секса в большом городе», Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис опубликовали одинаковые посты в социальных сетях. В своем обращении они поддержали женщин, обвинивших их коллегу Криса Нота в сексуальном насилии.

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