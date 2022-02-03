Вдова Табакова ответила на вопрос о повторном замужестве

Актриса Марина Зудина в интервью изданию «7 дней» призналась, что не «давала себе зарока» не влюбляться. Тем не менее пока вдова Олега Табакова не планирует вновь выходить замуж.

«Вот спроси у меня сейчас: «Хотите ли вы второй раз выйти замуж?». Я скажу: «Наверное, нет». Но я абсолютно не программирую себя. Я не ставлю крест на себя, не даю зарока не влюбляться. Но я не живу этим, не нахожусь в поиске любви, я уже давно заполнена ею», — высказалась Зудина.

Она подчеркнула, что практически не думает о любви. По словам актрисы, она уже состоялась как женщина и как мать. Зудина предположила, что была недостойна той любви, которой «была обласкана».

Брак Табакова и Зудиной продлился более 20 лет, в браке родилось двое детей — Павел и Мария.

Ранее Зудина открыла памятник Олегу Табакову.