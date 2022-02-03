Зрители «Холостяка» вычислили второго героя нового сезона

Вторым «Холостяком» может стать 26-летний блогер и предприниматель из Казахстана Димаш Адилет, пишет PeopleTalk.

Поклонники сранивают Адилета со звездой «Сплетницы» Эдом Вествиком.

Ранее телеканал ТНТ объявил имя нового «Холостяка», за сердце которого будут бороться участницы реалити-шоу. Им стал бизнесмен Александр Гранков. Имя второго мужчины пока официально не называют.

27-летний бизнесмен живет в Подмосковье, управляет фермой и конюшней. «Я бы сказал, что, наверное, создан для отношений. Мне очень легко делиться своими чувствами, я откровенно общаюсь. Всегда правдиво отвечаю на любые вопросы. Могу найти общий язык с любым. Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку — найти меня. Если это случится, будет здорово. Но уже сейчас могу сказать: я буду на проекте жить по своим правилам, буду максимально открытым и искренним», — говорит он.