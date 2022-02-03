Друг Волочковой объяснил, почему у нее не бывает долгих романов

Бизнесмен и друг Анастасии Волочковой Андрей Ковалев в беседе с РЕН ТВ рассказал, почему романы балерины не бывают долгими.

По словам Ковалева, Волочкова очень образованна и трудолюбива. «Ну, такая жизнь. Я знаю многих женщин, которые просто одиноки были и не вышли замуж. Я жил в доме Большого театра и видел до старости одиноких балерин. Они всем пожертвовали ради своей карьеры. Жизнь сейчас быстрая, поэтому может и романы у Насти краткосрочные», — предположил он.

Ковалев отметил, что Волочковой необходим успешный мужчина, а не альфонс. Последний ее избранник ему не понравился. «На меня он произвел впечатление не очень далекого человека. Я близко с ним не говорил. Может быть, мое суждение поверхностное. С виду он не очень образованный, не очень уверенный в себе. Он себя чувствовал не в своей тарелке», — поделился Ковалев.

Ранее экс-возлюбленный Волочковой Сергей объяснил, почему бросил балерину.