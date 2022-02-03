Ирина Дубцова удалила грудные импланты

Известная российская певица Ирина Дубцова не скрывала, что ранее воспользовалась операцией по увеличению груди. Как пишет издание StarHit, сейчас 39-летняя исполнительница призналась, что недавно удалила импланты из своей груди.

«Меня избавили от грудных имплантов. Я натюрель уже два с половиной месяца. Я убрала их, поскольку они меня «толстили», — объяснилась звезда. Она добавила, что они уже стояли у нее 12 лет. Также певица считает, что сейчас грудные импланты — уже немодно». К тому же Дубцова призналась, что с ними ей были тяжело, и они надоели.

Пока она довольна тем, как она выглядит. Прибегать к новым услугам пластических хирургов в ближайшие годы Дубцова точно не намерена.

2 февраля Дубцова опубликовала фото из больничной палаты и призналась, что перенесла экстренную операцию. Но о причинах госпитализации говорить не стала.