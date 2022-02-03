«Пришло время предъявлять нечто»: депутат заявил о выводе российского кино с рынка

Актер, режиссер и депутат Государственной думы РФ Николай Бурляев заявил, что кинематограф стран Запада, который часто обвиняют в чрезмерной толерантности, не предлагает зрителю искусство, представляя собой «эффектную пустоту». Он заявил в интервью РЕН ТВ, что он представляет собой серьезную угрозу, так как на его основе растут новые поколения.

Культура и рынок понятия несовместимые, у них разные задачи, считает парламентарий. По его словам, у культуры цель — поднимать душу человека, просветлять, просвещать, а у рынка — делать деньги.

Бурляев признал, что в рыночной культуре нет равных Америке, они в этом преуспели. Депутат привел слова русского мыслителя Ивана Ильина, что такой род «искусства», - доходный промысел.

«Это эффектная пустота. <...>.Этой пустотой идет формирование поколений, которые растут на этой так называемой культуре», — полагает предстатель России.

Он указал, что чиновники Минкультуры заблуждаются, утверждая, что в кинематографе все хорошо, «видимо, они не знают, что такое подлинный кинематограф».

Бурляев напомнил, что Андрей Тарковский говорил, что именно Россия предъявит миру нечто. «Пришло время это предъявлять, останавливать беса, прищемлять ему хвост. Когда прищемим, он завизжит от боли, но что делать. мы потерпим этот визгу. Я уже слышу этот визг», — заключил депутат.

Также Бурляев осудил русофобские настроения в стране, пренебрежение к традициям и корням. По его мнению, п«резиденту страны стоит принять серьезные указы» выводящие культуру из рынка.

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