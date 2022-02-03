Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В ОПК рассказали о новейших торпедах, производство которых увеличат с 2023... 04:24
Вирусолог объяснил причины повторного заражения «омикроном» 04:11
Трусова упала с тройного акселя на второй тренировке на Олимпиаде 04:10
Песков заявил, что у России «есть причины для беспокойства» из-за... 03:58
Байден и Макрон провели телефонный разговор 03:52
Локомотив сбил двух сотрудников РЖД на станции в Москве 03:52
Путин выступил против политизации спорта 03:50
Вирусолог рассказал о сроках окончания пандемии COVID-19 03:43
В Пенсионном фонде разъяснили различия в видах стажа 03:36
Эксперты выяснили, как поменялись финансовые привычки россиян из-за пандемии 03:34

«Пришло время предъявлять нечто»: депутат заявил о выводе российского кино с рынка

Депутат Бурляев: кинематограф Запада представляет серьезную угрозу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Актер, режиссер и депутат Государственной думы РФ Николай Бурляев заявил, что кинематограф стран Запада, который часто обвиняют в чрезмерной толерантности, не предлагает зрителю искусство, представляя собой «эффектную пустоту». Он заявил в интервью РЕН ТВ, что он представляет собой серьезную угрозу, так как на его основе растут новые поколения.

Культура и рынок понятия несовместимые, у них разные задачи, считает парламентарий. По его словам, у культуры цель — поднимать душу человека, просветлять, просвещать, а у рынка — делать деньги.

Бурляев признал, что в рыночной культуре нет равных Америке, они в этом преуспели. Депутат привел слова русского мыслителя Ивана Ильина, что такой род «искусства», - доходный промысел.

«Это эффектная пустота. <...>.Этой пустотой идет формирование поколений, которые растут на этой так называемой культуре», — полагает предстатель России.

Он указал, что чиновники Минкультуры заблуждаются, утверждая, что в кинематографе все хорошо, «видимо, они не знают, что такое подлинный кинематограф».

Бурляев напомнил, что Андрей Тарковский говорил, что именно Россия предъявит миру нечто. «Пришло время это предъявлять, останавливать беса, прищемлять ему хвост. Когда прищемим, он завизжит от боли, но что делать. мы потерпим этот визгу. Я уже слышу этот визг», — заключил депутат.

Также Бурляев осудил русофобские настроения в стране, пренебрежение к традициям и корням. По его мнению, п«резиденту страны стоит принять серьезные указы» выводящие культуру из рынка.

Ранее Бурляев назвал российское кино «омерзительным»

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть