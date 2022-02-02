Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Минстрое рассказали, планируется ли регулировать минимальную площадь строящихся... 16:04
Падение огромной глыбы льда на прохожую попало на видео 16:03
Суд в Грозном арестовал арестовал Зарему Мусаеву 16:03
В Германии запретили вещание RT DE 16:02
Водителя легковушки выбросило из машины в серьезном ДТП 15:59
Движение «Колумбайн» признано террористическим на территории России 15:58
Генич извинился за шутку про изнасилование девушки Гринвуда 15:52
Макрон и Путин обсудили послание Лаврова по теме неделимости безопасности 15:52
Нидерланды приняли решение по санкциям против России 15:49
Президент Хорватии обвинил Британию в разжигании российско-украинского конфликта 15:45

Названы имена участников второго сезона шоу «Звезды в Африке»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Блогеры Karna.val (Валентина Карнаухова) и Карина Кросс (Карина Лазарьянц) стали участниками второго сезона шоу «Звезды в Африке». К ним присоединилась модель Алена Водонаева, пишет Starhit.

Участникам шоу, как и в первом сезоне, предстоит пройти немало экзотических испытаний, чтобы завоевать символические «звезды» и не вылететь из проекта. Артисты смогут покинуть проект в любое время, если произнесут кодовую фразу: «Я звезда! Заберите меня отсюда!».

По правилам телепроекта, после каждого выпуска один из участников будет вынужден покинуть шоу. Звезды поборются за главный приз - 5 млн рублей. Победителем первого сезона шоу «Звезды в Африке» стал экс-футболист Вячеслав Малафеев: в финале он обошел блогера Юлию Гаврилину.

Ранее актриса Анна Хилькевич рассказала о конфликте со Светланой Пермяковой на шоу «Звезды в Африке».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть