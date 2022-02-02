Названы имена участников второго сезона шоу «Звезды в Африке»

Блогеры Karna.val (Валентина Карнаухова) и Карина Кросс (Карина Лазарьянц) стали участниками второго сезона шоу «Звезды в Африке». К ним присоединилась модель Алена Водонаева, пишет Starhit.

Участникам шоу, как и в первом сезоне, предстоит пройти немало экзотических испытаний, чтобы завоевать символические «звезды» и не вылететь из проекта. Артисты смогут покинуть проект в любое время, если произнесут кодовую фразу: «Я звезда! Заберите меня отсюда!».

По правилам телепроекта, после каждого выпуска один из участников будет вынужден покинуть шоу. Звезды поборются за главный приз - 5 млн рублей. Победителем первого сезона шоу «Звезды в Африке» стал экс-футболист Вячеслав Малафеев: в финале он обошел блогера Юлию Гаврилину.

Ранее актриса Анна Хилькевич рассказала о конфликте со Светланой Пермяковой на шоу «Звезды в Африке».