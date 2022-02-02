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Внучка художника Древина отсудила право на его картины в Третьяковке

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Юрий Кавер/РИА «Новости»

Внучка советского художника Александра Древина отсудила свое право на картины дедушки, хранящиеся в Третьяковской галерее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Замоскворецкий суд столицы.

Древина в суде требовала установить родственные отношения, принятие наследства, признать право на произведения, право собственности. Кроме того, она требовала обязать Третьяковскую галерею выдать картины ей.

Родственные связи и наследство суд признал, исключительные права женщины на произведения и право следования (право получать процент от продажи) были установлены. В остальной части иск был отклонен.

После изготовления мотивировочной части решения стороны смогут обжаловать его в Мосгорсуде.

Александр Древин в 1938 году был арестован и расстрелян, в 1957 году — реабилитирован. Перед арестом картины Древина от конфискации спасла жена, тоже художница, выдав их за свои работы. В 2012 году Древина написала в полицию заявление о краже картин деда.

Ранее сообщалось, что шоумен Понасенков намерен отсудить у историка Соколова квартиру и сделать в ней музей.

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