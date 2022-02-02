Виторган высмеял Шнурова после слов о сыне Собчак

Актер Максим Виторган опубликовал в Instagram видеообращение к музыканту Сергею Шнурову из-за его скандальной шутки о пятилетнем сыне Ксении Собчак. Бывший муж журналистки напомнил фронтмену группы «Ленинград» о временах, когда тот считал честью бесплатно выступить на дне рождения Собчак.

«Сережа Шнуров, ты реально шутишь про моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Мы знакомы 20 лет, я видел тебя в разных состояниях. Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак», — сказал Виторган.

Артист указал на проблемы с эрекцией Шнурова в последние годы и предположил, что музыкант возбуждается только при конфликте с Собчак. Виторган считает, что фронтмен «Ленинграда» «выродился» в «хулигана на подсосе». Он посоветовал Шнурову научиться красиво или хотя бы с достоинством стареть.

Речь идет о клипе «Шмарафон», где в шутливой, нецензурной и между тем оскорбительной форме описывается и смертельное ДТП в Сочи с участием водителя Собчак («подумаешь, убила — спешила ж по делам»), и ставится под сомнение отцовство ребенка журналистки («ничего такого, наставлены рога: похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган»).

Ранее Собчак ответила Шнурову на оскорбления в клипе.