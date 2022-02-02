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Александр Гордон заявил о двух версиях Собчак

Телеведущий Гордон заявил, что рад не встречаться с Собчак на съемках их общего шоу

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Телеведущий Александр Гордон, рассказал, как ему работается с коллегой Ксенией Собчак на Первом канале на шоу «Док-ток». О подробности он сообщил в интервью YouTube-шоу «МедиаШУМ».

По его словам, в студии ведущие не пересекаются, работая над разными выпусками передачи. Гордон заявил, что об этом ничуть не жалеет, поскольку отношение к коллеге у него противоречивое.

«Собчак на телевидении говорит одно, а в YouTube — другое. Я правильно понимаю, что есть две версии Собчак? То есть вы, Ксения, не только название программы у меня украли, но и манеру притворяться то одним, то другим человеком», — высказался напарник Собчак по шоу.

Гордон также добавил, что давно перестал получать удовольствие от съемок. Работать его заставляет то, говорит знаменитость, что от его финансового благополучия зависят дети.

Ранее Собчак попала в очередной скандал с музыкантом Сергеем Шнуровым.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил скандальный клип, где множество раз оскорбил телеведущую Ксению Собчак. Так, в частности, в словах песни говорится: «скакала, как кобыла, теперь, конечно, кляча».

Собчак не смогла смолчать и написала длинный, не менее оскорбительный ответ музыканту в своем аккаунте Instagram. По мнению телеведущей, отказ от алкоголя плохо сказался на Шнурове, и как на человеке, и как на творческой личности.

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