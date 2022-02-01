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Калягин раскритиковал идею изменить Основы культурной политики России

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Глава Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин выступил с критикой предложений, которые хотят внести в Основы государственной культурной политики России.

Калягин опубликовал свое обращение на сайте СТД. Он рассказал, что предложения по корректировке Основ государственной культурной политики России были рассмотрены на заседании секретариата союза. По словам Калягина, его коллеги были единодушны во мнении, что положения, которые уже существуют в документе, в достаточной степени регулируют сохранение традиционных ценностей и дополнительного усиления не требуют. «И вдруг, буквально, ни с того, ни с сего, нам предлагается проект нового документа, в котором его авторами (кстати, хорошо бы знать их) прямо и недвусмысленно утверждается, что государственная поддержка культуры и образования (внимание!) — невозможна без установления дополнительного контроля», — рассказывает Калягин.

Калягин отметил, что, «как видно из текста проекта: все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно». Подобные меры, по его мнению, будут мешать развитию культуры и творческим экспериментам. «Искусство есть отражение жизни, с ее недостатками и достоинствами, а нам вдруг предлагается только сохранение того, что объявлено традиционным, тогда всех иных тем в искусстве просто не должно быть? Разве это возможно?» — размышляет Калягин.

Он предложил разработать Стратегию по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, чтобы не понадобились «ни новый координационный орган идеологического контроля, ни новые его полномочия», с которыми справляется Минкульт.

В начале декабря 2021 года стало известно том, что подготовлен проект обновленных Основ государственной культурной политики России. В Министерстве культуры сформулировали цели и задачи государственной политики России «в сфере традиционных ценностей». Соответствующий проект указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» вступит в силу в мае 2022 года и будет распространяться на органы госвласти, граждан РФ, некоммерческие организации, федеральных и региональных властей, органы местного самоуправления.

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