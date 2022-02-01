В Госдуме попросили прокуратуру разобраться со спевшей песню о Бандере Сердючкой

Первый замглавы думского комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) попросил генпрокурора разобраться в ситуации вокруг видео с украинским артистом Андреем Данилко, пишет РИА «Новости».

Речь о записи, на которой выступающий под сценическим псевдонимом Верка Сердючка артист поет песню «Батько наш Бандера, Украина — мати» («Наш отец Бандера, Украина — мать»), посвященную идеологу Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА).

По словам депутата, выступление направлено на возбуждение ненависти и вражды между народами России и Украины, а его распространение на территории России противоречит закону. «Прошу вас поручить рассмотреть вопрос об организации проверки с целью установления инициатора распространения в интернет-пространстве, доступном на территории России, названного выше провокационного интернет-контента и принять предусмотренные законом меры реагирования», — заявил Синельщиков.

Ранее депутат Бородай ответил Верке Сердючке, назвавшей его «бывшим террористом».