Баста и Егор Крид станут наставниками нового сезона детского «Голоса»

В новом сезоне музыкального шоу «Голос. Дети» наставниками станут Егор Крид, Полина Гагарина и Баста. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители Первого канала. Дебютный выпуск нового сезона будет показан уже 11 февраля.

Известно, что из множества претендентов к участию в «слепых прослушиваниях» были допущены 110 вокалистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В частности, участницей нового детского «Голоса» станет юная певица с острова Маврикий.

Ведущими проекта вновь будут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.