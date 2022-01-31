Паттинсон отправляется на похороны в трейлере «Бэтмена»

Студия Warner Bros. опубликовала трейлер фильма Мэтта Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

В трейлере Паттинсон в образе Брюса Уэйна присутствует на похоронах, где ему рассказывают, что он недостаточно делает для Готэма. Также в трейлере Бэтмена шантажирует Загадочник (Пол Дано), грозя выдать его семейный секрет.

Мировая премьера «Бэтмена» состоится 4 марта.

Предыдущий трейлер предстоящего фильма о Бэтмене появился 21 января. В нем Брюс Уэйн (Роберт Паттинсон) объединяется с Женщиной-кошкой (Зои Кравиц), чтобы противостоять суперзлодею Загадочнику (Пол Дано). По всему городу происходят необычные преступления, Загадочник оставляет подсказки для супергероя, который пытается понять, может ли доверять своему новому союзнику.

Предстоящий фильм о Бэтмене покажет защитника Готэма в начале его геройской карьеры. По сюжету ему придется столкнуться с рядом злодеев, среди которых Загадочник и Пингвин. Роль последнего исполнил Колин Фаррелл.